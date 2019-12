Volume de vendas do comércio varejista cearense cresce 2,8%; segundo maior avanço do País

As expectativas do avanço para o varejo no Ceará foram reforçadas nesta manhã, após o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontar o Estado como a segunda maior expansão no volume de vendas em outubro. Antes mesmo da Black Friday e do Natal, o comércio varejista ampliado, que inclui venda de veículos e material de construção, cresceu 2,8%, ficando acima da média nacional (0,8%) e abaixo apenas de Alagoas (3,1%).

"O comércio varejista ampliado, com variação de 0,8% entre setembro e outubro, também mostrou predomínio de resultados positivos, que alcançaram 21 das 27 Unidades da Federação, com destaque para Alagoas (3,1%), Ceará (2,8%) e Espírito Santo (2,2%)", atesta a pesquisa divulgada hoje (11).

Quando as vendas de veículos e material de construção são excluídos do levantamento, o Ceará continua com resultados positivos, mas modestos, de 0,7%. Os avanços continuam quando a comparação é sobre os resultados do setor em outubro de 2018. Para o comércio varejista simples é de 1,8%, e para o ampliado chega a 8,5%.

Resultados do ano

No entanto, os números do décimo mês do ano ainda não foram suficientes para reverter a queda no comércio varejista comum neste ano. De janeiro a outubro, há uma retração de 1,2% identificada pelo IBGE, que é menor no comparativo dos últimos 12 meses, chegando a recuar 0,8%.

Já no comércio varejista ampliado, o avanço é visto em todas as bases de comparação. No ano, o impulso dado pelas vendas de veículos mostra uma expansão de 3,3% no volume de vendas nos dez primeiros meses do ano, enquanto que nos últimos 12 meses essa alta chega a 3%.