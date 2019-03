Varejistas de moda prometem descontos de até 70% em Fortaleza

As liquidações devem aquecer o varejo de moda em Fortaleza e região metropolitana. No Off Outlet Fortaleza e o Centro Fashion Fortaleza, os descontos nas peças chegam a 70%. As ofertas valem para vestuário feminino e masculino, calçados, acessórios e outros.

O Off Outlet Fortaleza promove a 'Best Sales', com descontos que variam de 5% até 70%. Mais de 30 lojas participam do evento de descontos, incluindo marcas nacionais e internacionais. A ação teve início nesta sexta-feira (29) até o próximo domingo (31).

No sábado (30), o empreendimento funciona das 9h às 21h. No domingo (31), as atividades iniciam às 9h e seguem até 19h.

Centro Fashion

Com o objetivo de aquecer as vendas no pós-Carnaval e preparar os estoques para o Dia das Mães, o Centro Fashion Fortaleza realiza a segunda edição do Mega Bazar, que teve início na última quarta-feira (27) e segue até domingo (31).

De acordo com a organização do empreendimento, cerca de 30 mil visitantes devem passar pelo centro de compras diariamente.

Com a realização do evento, o horário de funcionamento foi alterado. No sábado, o Centro Fashion abre às 7h e encerra às 20h. No domingo, as atividades vão de 7h às 14h.

Serviço

OFF Outlet

Funcionamento: Sábado, das 9h às 21h, e domingo, das 9h às 19h

Endereço: Rodovia BR 020, KM 12, 4º Anel Viário

Centro Fashion

Funcionamento: Sábado, das 7h às 20 e domingo, das 7h às 14h

Endereço: Avenida Filomeno Gomes, ao lado da Marinha