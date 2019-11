TCU autoriza leilão do Terminal Marítimo de Fortaleza; edital será lançado este ano

Palco de festas suntuosas e até mesmo de casamentos famosos, o Tribunal de Contas da União (TCU) enfim autorizou o leilão do Terminal Marítimo de Passageiros do Porto de Fortaleza na última quarta-feira, dia 30. Em nota à imprensa, o TCU informou que esse é o último passo antes da publicação do edital, que ocorrerá ainda este ano. Uma sessão pública será realizada no primeiro trimestre de 2020.

O parecer do TCU acontece quase dois meses após o anúncio feito pelo ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, de que começaria por Fortaleza o leilão dos terminais portuários públicos no País.

"O Governo de Jair Bolsonaro quer aprimorar a vocação de nossos portos para abrir espaço ao turismo náutico no Brasil. Não faz sentido um dos litorais mais belos do mundo só receber sete cruzeiros por ano. Queremos autorizar novos terminais de passageiros com investimento privado", disse na ocasião Tarcísio Gomes de Freitas.

Para a diretora-presidente da Companhia Docas do Ceará, Mayhara Chaves, "a expansão de cruzeiros na costa brasileira, sinalizada pelo Governo Federal a partir da concessão à iniciativa privada, trará ganhos para o Brasil, em especial à cidade de Fortaleza".

"Bom ressaltar que o Porto do Mucuripe já possui estrutura adequada para receber mais navios. Com o incremento das embarcações desse segmento atracando no Terminal Marítimo de Passageiros, mais pessoas estarão tendo a oportunidade de conhecer nossas belezas naturais, as comidas típicas e o artesanato, movimentando assim a economia local", afirma Mayhara Chaves.

Terminal multiuso

O Terminal Marítimo de Fortaleza é um terminal multiuso, conforme a Portaria nº 409/2014 da Secretaria Nacional de Portos e a Resolução nº 7 da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq). O empreendimento gera também receita com o aluguel do espaço para eventos quando não está recebendo cruzeiros.