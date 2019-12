Sistema Fiec oferta 26 vagas de emprego

Quem está em busca por recolocação no mercado de trabalho tem mais uma oportunidade. O Sistema Fiec disponibilizou, neste mês de dezembro, seleção para 26 vagas de trabalho. Os cargos ofertados vão de assistente de marketing a instrutor de nível superior, com vagas para o quadro de reserva de médico clínico. As remunerações variam de R$ 1.848,65 até R$ 4.458,40.

Para participar, é necessário enviar currículo para o email de seleção: rh.selecao@fiec.org.br.

O Sistema Fiec inclui a Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), o Serviço Social da Indústria (Sesi), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), e o Instituto Evaldo Lodi (IEL).

Para o cargo de instrutor de nível médio do setor de couro e calçados do Senai são 13 vagas, com remuneração de R$ 3.577,65. A unidade de Horizonte terá o maior número de vagas disponíveis, 3. Mas a lista ainda inclui Fortaleza (2), Itapipoca (2), Russas (2), Maranguape (2), Apuiarés ou Pentecoste (1), e Itapajé ou Uruburetama (1).

As inscrições devem ser feitas até o dia 17 de dezembro de 2019.

Para o cargo de instrutor de nível superior serão 9 vagas, com salário de R$ 4.458,40. Em Fortaleza serão 3 vagas para a aérea de gestão e 1 para a de tecnologia da informação. A Capital ainda conta com uma vaga relacionada ao setor têxtil. Horizonte terá 3 vagas para a área de couro e calçados. Maracanaú ficará com 1 no setor de metalmecânica. As inscrições são até o dia 17 de dezembro.

O Sistema ainda tem 2 vagas para analista de marketing para as unidades em Fortaleza. A remuneração é de R$ 3.577,65. As inscrições vão até o dia 15 de dezembro.

Outra vaga em aberto é a de assistente de marketing marketing para Fortaleza, com salário de R$ 1.848,65. As inscrições vão até amanhã.

Para a formação do quadro de reservas, a Fiec anunciou seleção de médico clínico. O número de vagas não foi definido, mas o salário deverá ser de R$ 4.734,75. As inscrições vão até o dia 22 de dezembro.

Mais informação podem ser encontradas no site do Sistema Fiec.