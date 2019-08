Sine disponibiliza 354 vagas de emprego em Fortaleza

Fortaleza tem 354 oportunidades de trabalho ofertadas pelo Sine Municipal. A lista inclui vagas para pessoas com deficiência (PcD) e traz a possibilidade de recolocação no mercado de trabalho nas áreas de comércio, hotelaria e saúde, entre outras.

Segundo a Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) de Fortaleza, estão abertas 51 vagas abertas para vendedor; 50 para atendente de telemarketing; 15 operador de caixa e 10 para auxiliar de limpeza. Além disso, a oferta também inclui vagas para camareiro de hotel (10), padeiro (10), repositor de supermercado (10), promotor de vendas (10), técnico de enfermagem (8), auxiliar de padeiro (8), enfermeiro (8), balconista (7), conferente (5), corretor de imóveis (5), e outras ocupações.

Para concorrer às vagas, é preciso se dirigir até uma das unidades do Sine Municipal com RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço, de escolaridade e de cursos realizados. Os currículos recebidos pelo Sine deverão ser adicionado ao banco de dados para futuras vagas.

Os interessados podem buscar as unidades fixas do Sine, funcionando de segunda a sexta, ou as unidades itinerantes, operando de terça a sexta. Todas as unidades do funcionam das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Confira a localização das unidades do Sine:

Unidades fixas

Sine Municipal

III: Avenida Jovita Feitosa, 1264 - Parquelândia

Sine Municipal

V: Avenida Augusto dos Anjos, 2466 - Bonsucesso

Unidades itinerantes

Sine Municipal

VI: rua Padre Pedro Alencar, 789 - Messejana

Sine Cuca Barra:

avenida Presidente Castelo Branco, 6417 - Barra do Ceará

Sine Cuca Mondubim:

rua Marlúcia, S/N - Mondubim

Sine Cuca Jangurussu:

avenida Governador Leonel Brizola, S/N - Jangurussu