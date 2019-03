Setor supermercadista aposta em estabilidade nas vendas para a Páscoa de 2019

O setor de supermercados espera estabilidade nas vendas para a Páscoa este ano, informou nesta segunda-feira, 18, a Associação Brasileira de Supermercados (Abras). Em levantamento do Departamento de Economia e Pesquisa da Abras, 60,5% dos empresários entrevistados esperam que as vendas fiquem no mesmo patamar do ano anterior. Outros 22,2% dos supermercadistas se declararam otimistas e esperam alta nas vendas ante 2018. Os pessimistas, que esperam vendas menores, somaram 1,3% dos entrevistados.

O levantamento foi conduzido em todas as regiões brasileiras nos meses de janeiro a fevereiro. As encomendas do setor para a Páscoa indicam um avanço de 0,4% em volume ante igual período do ano anterior.

Segundo João Sanzovo, presidente da Abras, o momento de estagnação da economia ainda é um entrave ao aumento do consumo. Os produtos de chocolate de menor valor agregado devem ter mais saída este ano.

"Isso é condizente com o que vem acontecendo nos últimos anos. Os produtos de chocolate vêm reduzindo (as vendas) ano a ano, condizente com a situação da economia. Mas uma estabilidade (esperada para 2019) é uma boa notícia. Não vai cair esse ano como caiu nos outros anos", disse Sanzovo, em coletiva de imprensa, no Rio.

Os supermercadistas aumentaram as encomendas de bombons (3,9%), caixas de bombons de 400 gramas (3,7%) e chocolates em barra, tablete ou confeitos (3,4%). Quanto aos ovos de Páscoa, houve aumento nas encomendas de produtos menores, até 170 gramas, mas quedas nas demais faixas. Também houve redução nas encomendas de colomba pascal (-1,5%).

Outros produtos procurados para a ceia de Páscoa tiveram avanço nas encomendas, como peixes (5,6%), azeites (1,4%), bacalhau (1 4%), vinhos nacionais (1,2%) e vinhos importados (0,3%).

Quanto aos preços dos produtos pesquisados, o levantamento detectou um avanço médio de 2%. O Rio sedia nesta semana a 53ª Convenção Abras, no Riocentro.