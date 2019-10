Sebrae recebe ciclo de palestras da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico

Com o total de 905 mil pedidos de compras pela internet entre os meses de janeiro e agosto de 2019, Fortaleza registra o faturamento de R$ 436 milhões neste mesmo período. É o que revela o estudo do movimento Compre & Confie em parceria com a Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico (camara-e.net).

Interessados em ingressar nesse mercado crescente podem participar de um ciclo de palestras gratuitas promovido pela Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico, com o apoio do Sebrae/CE. O evento será realizado nesta quinta-feira (10), no auditório do Sebrae/CE, na Av. Monsenhor Tabosa, 777, Praia de Iracema.

De acordo com o analista do Sebrae/CE, Rogério Morais, quase 60% das lojas virtuais fecham antes de completar um ano de operação, e uma das grandes causas disso é a falta de informações. “A falta de informação leva muitas pessoas a abrirem lojas virtuais que não alcançam o primeiro ano de vida, e o seminário se propõe a gerar informações claras para quem quer operar no comércio eletrônico”.

“Essa é uma boa oportunidade para quem tem interesse em ampliar a renda, pessoas desempregadas, quem tem uma loja física e gostaria de expandir para o virtual, entre outros públicos”, afirma Felipe Brandão, secretário executivo da camara-e.net.

Com o total de oito seminários, o Ciclo MPE, como é chamada a iniciativa, ensina aos participantes todo o processo de como abrir, operar e divulgar uma loja virtual, com conteúdo sobre o planejamento de uma loja virtual de sucesso, logística, meios de pagamento na internet, marketplace, marketing digital e vendas online.

“Outro ponto fundamental da capacitação é que vamos além do teórico: em apenas 40 minutos, montaremos ao vivo uma loja virtual. Ao visualizar todo o processo na prática, fica mais fácil sanar todas as dúvidas dos participantes”, acrescenta Brandão.

Estudo

Para ajudar a entender como se comporta o consumidor de Fortaleza, o estudo Compre & Confie também mostra o valor do tíquete médio das compras: R$ 482, entre janeiro e agosto de 2019. Ao observar ainda o período, é possível dizer que 55% das compras virtuais foram realizadas por homens, enquanto as mulheres foram responsáveis por 45%.

Entre os segmentos que mais faturaram estão: Telefonia (24,6%); Informática e Câmeras (11,9%); Eletrodomésticos e Ventilação (11,1%); Entretenimento (9,7%); e Moda e Acessórios (7,3%).

Para acessar a programação completa e inscrever-se, acesse o site do Ciclo MPE 2019 (https://ciclo-mpe.net/web/inscricao/index?eventid=192).

SERVIÇO

Ciclo MPE 2019 – Fortaleza (CE)

Data: 10 de outubro – das 8h às 18h

Número de vagas: 200

Local: SEBRAE/CE: Av. Monsenhor Tabosa, 777 - Praia de Iracema – Auditório do Sebrae (CE).