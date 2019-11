Sala VIP do Aeroporto de Fortaleza deve ser inaugurada em abril do próximo ano, diz secretário

A sala VIP do aeroporto de Fortaleza deverá ficar pronta em abril do próximo ano, segundo o secretário do Turismo do Ceará, Arialdo Pinho. De acordo com ele, poderão fazer uso do espaço os passageiros da Air France, KLM e Air Europa, todos integrantes da SkyTeam, uma das maiores alianças de companhias aéreas do mundo.

A Air Europa, durante lançamento da rota Fortaleza-Madrid em outubro, já havia revela que a sala VIP está sendo construída pela concessionária do terminal, Fraport. A expectativa é que o espaço estivesse pronto para o voo inaugural da rota, em 20 de dezembro.

Por sua vez, a Fraport admitiu a existência da sala já com local definido. “Estamos instalando as novas placas de sinalização para direcionar e indicar os espaços. Há um local demarcado para sala VIP, porém ainda está em negociação. As tratativas comerciais são conduzidas em sigilo”, informou em nota a Fraport.