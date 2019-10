Air Europa espera sala vip do Aeroporto de Fortaleza até dezembro

Com primeiro voo entre Fortaleza e Madri marcado para dezembro deste ano, a Air Europa espera transportar entre 30 mil e 40 mil passageiros por ano. Companhia aérea realiza evento nesta quinta-feira (3) em Fortaleza para marcar o início da operação na capital cearense, no fim ano. A empresa também disse esperar que a sala vip do Aeroporto Internacional Pinto Martins esteja disponível para uso dos clientes em dezembro, quando haverá o primeiro voo.

A sala vip está sendo construída pela Fraport, administradora do Aeroporto, e será compartilhada com outras companhias, escolhidas pela empresa alemã. O local fazia parte das demandas do grupo Air France-KLM e Gol, que opera um hub de conexões para Paris e Amsterdã, e da Air Europa.

Operações

A Air Europa terá duas frequências semanais para Madrid a partir de 20 de dezembro, às terças-feiras e às sextas-feiras. O primeiro voo, segundo revelaram representantes da empresa, já conta com 35% de ocupação do avião em apenas três semanas de vendas. Da parcela de bilhetes comercializados, 70% foi para brasilerios e 30% para europeus.

O modelo usado entre o Ceará e a Espanha será o Airbus 330, o qual, na classe business, conta com assentos "flat bed", que reclinam e tornam-se camas.

"O plano de expansão e consolidação da Air Europa no Nordeste também inclui voar com o Boeing 787-8 Dreamliner entre Madri e Salvador, a partir de agosto de 2020. Além disso, nesta data, a empresa planeja operar as rotas entre Recife e Fortaleza com o Airbus 330 equipado com a mesma cabine business", informou a companhia em nota.