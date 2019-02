Reajuste médio de 15,86% na tarifa de água passa a valer em 30 dias, diz Cagece

Começa a valer dentro de 30 dias, a revisão tarifária de 15,86%, em média, sobre as tarifas de água e esgoto praticadas pela Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece).

Segundo a Cagece, com a aplicação do percentual autorizado pelas agências reguladoras, a tarifa média dos serviços de água e esgoto da Cagece passa a ser de R$ 4,11.

O valor médio leva em consideração o aumento nos custos e a necessidade de garantir o equilíbrio econômico-financeiro da empresa, a operação dos sistemas, bem como manutenção e expansão e melhoria dos serviços prestados à população, segundo a Cagece.

A autorização para aplicar a revisão foi concedida pela Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará ( ARCE ) – no caso dos municípios do interior; e Autarquia de Regulação, Fiscalização e Controle de Serviços Públicos de Saneamento Ambiental ( ACFOR ) – no caso de Fortaleza.