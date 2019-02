Reajuste da tarifa de água é aprovado; valor sobe 15,86%

O Conselho Diretor da Agência Reguladora do Estado do Ceará (Arce) autorizou a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará (Cagece) a fazer o reajuste de 15,86% na tarifa média dos serviços de água e esgoto. A informação foi publicada no Diário Oficial do Estado e confere um aumento dos serviços, de R$3,55/m³ (metro cúbico) para R$4,11/m³.

"A Companhia de Água e Esgoto do Ceará deverá divulgar, na imprensa oficial do Estado do Ceará e em veículo publicitário local de grande circulação, os novos valores tarifários a serem praticados, no mínimo 30 (trinta) dias antes de sua vigência", informou o Diário Oficial.

Além das despesas adicionais de início do ano, o consumidor cearense também vai se preocupar agora com o reajuste da água. A revisão tarifária é quase 5,5 vezes o valor da inflação oficial de Fortaleza no ano passado, que foi de 2,90%, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA).

Contrário à proporção do reajuste, o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor (Decon-CE) recomendou à época à Arce que a tarifa não fosse alterada até a revisão do contrato de concessão da Cagece.