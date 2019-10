Rachaduras e trincas: como saber os riscos na sua casa ou prédio, segundo especialista

É comum que, antes de um desmoronamento como o ocorrido no Edifício Andrea, a estrutura apresente, com antecedência, sinais de que a estrutura está comprometida e corre o risco de entrar em colapso. Geralmente esses sinais aparecem na forma de rachaduras em vigas e pilares, motivadas pelo processo de corrosão das armaduras metálicas que compõe o concreto armado.

A manifestação desses problemas, no entanto, podem ter origem ainda no processo construtivo, com o uso de materiais de baixa qualidade, ou mesmo na falta de manutenção ao longo dos anos, quando esses sinais começam a se manifestar.

"Um concreto de alta qualidade reduz a penetração de cloreto na estrutura, caso contrário, o aço expande e começa a ter fissuras, causando até a queda de material dos pilares", diz Carlos Teles, especialista e diretor da Cimentos Apodi.

Teles diz que mesmo uma estrutura comprometida pela corrosão pode ser recuperada, desde que respeitados os procedimentos técnicos.

“Primeiramente é preciso escorar a estrutura para reconstituir os pilares. E, dependendo do caso, evacuar a edificação, tomando as medidas necessárias para recuperar e evitar o colapso da estrutura"

“A demolição seria uma medida mais radical, necessária se toda a qualidade e sanidade do concreto estiver comprometida”.

1. O que é um problema estrutural?

Problemas estruturais em lajes, vigas ou pilares podem ocorrer em consequência do processo de corrosão do aço, causado pelo uso de concreto de baixa qualidade, que permite a penetração de ar.

Essa corrosão reduz a vida útil da estrutura da edificação, podendo provocar um colapso estrutural.

2. O que são fissura, rachadura e trinca?

As fissuras, rachaduras ou quaisquer deformações visíveis são apenas os efeitos de problema, que pode ter sido causado pela baixa qualidade dos materiais utilizados na construção, pela má execução da obra ou pela falta de manutenção da estrutura. Trincas com ângulo de 45° estão entre as mais preocupantes.

Segundo a norma de impermeabilização (NBR 9575:2003), as microfissuras têm abertura inferior a 0,05 mm.

As aberturas com até 0,5 mm são chamadas de fissuras e, por fim, as maiores de 0,5 mm e menores de 1,0 mm são chamadas de trincas.

Enquanto o termo rachadura é uma expressão coloquial popularmente utilizada para se referir a trincas maiores.

3. O que causam rachaduras nas paredes?

Independentemente do tamanho, as fissuras e trincas indicam que a estrutura está sob tensões não previstas no projeto e podem ocorrer em qualquer lugar, mas principalmente em paredes, vigas, pilares e lajes.

As rachaduras nas paredes também podem ser ocasionadas por diferenças de adensamento do solo em diferentes partes da edificação, de modo que quanto maior for a diferença, maior serão as rachaduras.

4. Rachaduras em elementos estruturais: o que fazer?

Rachaduras e grandes trincas em elementos estruturais, como vigas, pilares, lajes e fundação é considerado um problema grave. Assim, ao identificar essas grandes aberturas nas estrutura é recomendável procurar, o quanto antes, ajuda profissional.

5. Infiltração pode causar desabamento?

De modo geral, as infiltrações ocorrem em consequência de problemas estruturais anteriores, os quais podem causar desabamentos. No entanto, se o problema não for resolvido, as infiltrações podem agravar o processo de deterioração da estrutura.

Quando há algum vazamento de água ou má impermeabilização, a penetração de água no concreto poderá atingir a armadura de ferro provocando sua corrosão, o que causará rachaduras.

6. Como resolver problemas de trincas na parede?

A avaliação e recuperação de qualquer estrutura deve ser realizada por um profissional especializado.

E o primeiro passo para isso é a elaboração de um Laudo Técnico Estrutural, que dirá o estado do concreto armado e das estruturas metálicas, apontando as causas do problema e suas soluções, o que inclui uma previsão dos custos financeiros da obra da recuperação da estrutura.