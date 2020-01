Preços de frutas e hortaliças reduzem na Ceasa em janeiro por conta das chuvas

As chuvas recorrentes no Ceará possibilitaram melhores colheitas e a redução do preços de frutas e hortaliças, segundo a Central de Abastecimento do Ceará (Ceasa). O órgão analisou os valores encontrados na sede de Maracanaú entre a terceira semana de dezembro de 2019 e a terceira semana de janeiro de 2020.

A maior redução foi no preço do quilo do mamão formosa, cerca de 46% em comparação ao mês de dezembro. O quilo pode ser encontrado por R$ 0,70. Além do mamão, o preço da acerola reduziu cerca de 10% e o consumir encontra o quilo disponível a R$ 3.

“Somente este mês (janeiro), entraram 484,8 toneladas da fruta na Ceasa, vinda dos municípios de Limoeiro do Norte, Russas, Quixerê e outras regiões produtoras”, aponta Odálio Girão, analista de mercado da Ceasa.

Os municípios cearenses com maior destaque na produção de mamão são: Guaiúba, Aracati, Limoeiro do Norte, Acaraú, Russas, Maranguape e Apuiarés. As cidades forneceram juntas 1.226,2 toneladas da fruta à Ceasa em Maracanaú.

Outros produtos com redução registrada: