Chove em todas as regiões do Ceará; Viçosa registra 107 milímetros

Choveu em todas as regiões do Ceará entre as 7h desta segunda-feira (27) e as 7h desta terça-feira (28). O maior registro foi no município de Viçosa do Ceará com 107 milímetros, na Região da Ibiapaba do Estado. Os dados são da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Outras cidades receberam precipitações intensas como Granja (100 m), São Gonçalo do Amarante (85 mm), Quixadá (67 mm) e Caucaia (62,1 mm).

As chuvas em alguns municípios vieram acompanhadas de forte ventania. A Funceme anotou rajadas de até 42 km/h e chuva de 41,5 milímetros em Fortaleza, no Posto Pluviométrico da Água Fria. Em Sobral, os ventos atingiram 50 km/h, na noite desta segunda-feira, por volta das 20h, segundo o órgão.

Na Capital houve registros de alagamentos, queda de árvores e até um portão de um condomínio que foi arrancado por causa dos ventos fortes. Já em Sobral a chuva iniciou ainda na noite de segunda-feira e se estendeu até a madrugada de terça. Devido à chuva o trânsito ficou lento em algumas avenidas da cidade.

De acordo com a Funceme, a intensidade da chuva é causada pela influência da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), um corredor de umidade que atua na porção sul da região. Além disso, a Funceme observa que os ventos alísios tendem a convergir entre o Ceará o Rio Grande do Norte, aumentando a instabilidade na região.

Previsão para os próximos dias

Terça-feira (28):

Predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com eventos de chuva.

Quarta-feira (29):

Predomínio de nebulosidade variável em todas as regiões com eventos de chuva na Serra da Ibiapaba e no Litoral Norte. Há possibilidade de chuva nas demais regiões.

Quinta-feira (30):