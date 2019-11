Preço médio do cafezinho avançou 35% no Nordeste

Para aliviar o sono após o almoço, uma cafezinho é sempre muito bem-vindo. O preço médio da bebida subiu 35% no Nordeste nos últimos cinco anos, de acordo com um levantamento realizado pela Ticket.

Em 2014, o preço pago por uma xícara na região custava R$ 2,62, em 2018, o valor subiu para R$ 3,54. O incremento no valor supera o preço médio da refeição, que apresentou um avanço de 21%, passando de R$26,98 em 2014 para R$ 32,66.

Segundo o levantamento, o gasto médio do trabalhador com o cafezinho está 14 p.p. acima do reajuste aplicado à refeição nesse mesmo período. Apesar do aumento, o Nordeste apresentou a menor variação do País e ficou abaixo da média nacional que apontou um avanço de 42%.

Entre as regiões do País, o Centro-Oeste liderou com um acréscimo de 75% no preço. Um aumento de 40 p.p. em relação ao preço médio da refeição, que apresentou um avanço de 35%.