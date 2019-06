Preço médio de venda de imóveis residenciais em Fortaleza tem queda de 2,41%

O preço de venda dos imóveis residenciais em Fortaleza apresentou variação negativa de 2,41% quando comparados os últimos 12 meses, de acordo com o Índice FipeZap, que acompanha o valor médio de apartamentos prontos em 50 cidades brasileiras com base em 7.093 anúncios feitos da Internet. Com isso, o metro quadrado na capital cearense ficou em R$ 5,8 mil. Em 2018 e 2017 foram anotadas retrações de 2,25% e de 3,35%, respectivamente. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (4).

Quando analisados os cinco primeiros meses de 2019, o preço de venda dos imóveis em Fortaleza marcou uma diminuição equivalente a 0,86%. Na variação mensal, houve uma retração de 0,56% em maio quando comparado ao mês de abril, que anotou uma redução de 0,12%.

Entre os bairros com os maiores preços por metro quadrado da capital cearense estão: Meireles (R$ 7,7 mil), Mucuripe (R$ 6,7 mil), Praia de Iracema (R$ 6,6 mil), Cais do Porto (R$ 6,6 mil) e Engenheiro Luciano Cavalcante (R$ 6,5 mil).

Já entre os bairros da cidade que têm os menores preços por metro quadrado estão: Conjunto Prefeito José Walter (R$ 2,6 mil), Jangurussu (R$ 2,6 mil), Farias Brito (R$ 2,5 mil), Bela Vista (R$ 2,4 mil) e Pedras (R$ 2,1 mil).

País

Nas cidades que foram analisadas pelo Índice FipeZap, foi notado que o comportamento dos preços residenciais em maio de 2019 foi heterogêneo. Considerando as 16 capitais monitoradas pelo Índice FipeZap, Brasília e Manaus apresentaram o maior aumento nominal do período (+4,39%) enquanto João Pessoa se manteve, entre as capitais monitoradas, como a cidade com maior recuo no preço médio nos 12 meses encerrados em maio (-2,56%), seguida por Fortaleza (-2,41%) e Maceió (-2,39%).

Tendo por base essa expectativa, o preço médio de venda de imóveis residenciais encerraria o mês com queda real de 0,32%. Individualmente, considerando as 16 capitais monitoradas pelo Índice FipeZap, Maceió foi a cidade que apresentou a maior elevação de preço (+0,74%), contrastando com Salvador, cidade que registrou o maior recuo mensal no preço de venda de imóveis residenciais (-0,63%).

Em maio de 2019, o preço médio de venda de imóveis residenciais foi de R$ 7.184/m² entre as 50 cidades monitoradas pelo Índice FipeZap. O município do Rio de Janeiro se manteve como a capital monitorada com o preço do m² mais elevado (R$ 9.455/m²), seguida por São Paulo (R$ 8.914/m²) e Brasília (R$ 7.308/m²). Já entre as capitais monitoradas com menor valor médio de venda residencial por m², destacaram-se: Campo Grande (R$ 4.104/m²), Goiânia (R$ 4.277/m²) e João Pessoa (R$ 4.480/m²).