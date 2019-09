Petrobras anuncia venda de refinaria no Ceará e mais três unidades

A Petrobras anunciou a venda de mais quatro refinarias nesta sexta-feira (13), entre elas a Refinaria Lubrificantes e Derivados do Nordeste (Lubnor), no Ceará. A lista ainda inclui a Regap (MG), Reman (AM), e a unidade de processamento de xisto no Paraná, a SIX.

O pacote de vendas inclui tanto as plantas de refino quanto a infraestrutura de armazenamento e movimentação de petróleo e derivados.

A Lubnor já havia sido incluída no plano de desinvestimentos da Petrobras em abril deste ano. Contudo, a refinaria não estava ainda posta à venda. A primeira lista da estatal incluia 8 unidades de refino.

Segundo a Petrobras, a venda das refinarias visa otimizar aplicação de recursos da companhia. "Os desinvestimentos em refino estão alinhados à otimização de portfólio e à melhoria de alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor para os nossos acionistas", afirma a Petrobras.

Sobre as refinarias

A Regap, localizada no município de Betim, em Minas Gerais, possui capacidade de processamento de 166 mil barris/dia (7% da capacidade total de refino de petróleo do Brasil) e seus ativos incluem um conjunto de dutos com mais de 720 Km.

A Reman, localizada em Manaus, no Estado do Amazonas, possui capacidade de processamento de 46 mil barris/dia e seus ativos incluem um terminal de armazenamento.

A Lubnor, localizada em Fortaleza, Ceará, possui capacidade de processamento de 8 mil barris/dia, é uma das líderes nacionais em produção de asfalto e a única no país a produzir lubrificantes naftênicos.

A SIX, localizada em São Mateus do Sul, no Paraná, possui capacidade instalada de 6 mil barris/dia e seus ativos incluem uma mina em uma das maiores reservas de xisto betuminoso do mundo e uma planta de processamento de xisto.