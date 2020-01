Minalba lança água mineral em latas 100% recicláveis

Líder no mercado de água natural no País, a Minalba lança na próxima sexta-feira (31) a sua versão em latinhas de alumínio 100% recicláveis. A origem é a fonte única de Campos do Jordão. A vantagem é que a lata reciclada retorna às prateleiras em até 60 dias.

O produto, segundo informa a empresa, será distribuído no formato 310ml, já nas versões com e sem gás e comercializado inicialmente em pontos estratégicos no Rio de Janeiro para, em seguida, estar disponível também em outros estados brasileiros.

"Esse lançamento está diretamente ligado ao olhar atento da marca para novos comportamentos do consumidor. Há uma busca crescente por uma vida mais sustentável e a Minalba tem esse propósito. Tudo conectado com a missão Grupo Edson Queiroz: de estar presente na vida das pessoas, entregando facilidade e bem-estar por meio de negócios sustentáveis e comprometidos com o agora e as futuras gerações", explica Abelardo Rocha, presidente do Grupo Edson Queiroz, do qual a Mibalba Brasil faz parte.

O lançamento acontece nesta sexta-feira (31), em uma promoção junto a consumidores numa ação de live marketing em grandes clientes estratégicos da marca, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

"Por oportuno, o verão carioca é um ícone do Brasil e acreditamos que a água em lata tem tudo a ver com esse período, que é de forte contato com a natureza. Além de ser sustentável, a Minalba em lata gela mais rápido, conversa com outras ocasiões de consumo, é ideal para eventos e atividades ao ar livre. Toda a nossa cadeia trabalhou muito para trazer essa inovação para o Brasil", complementa Antonio Vidal, diretor-superintendente da Minalba Brasil.