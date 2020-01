Mais de 3 mil cearenses serão beneficiados com restituição do Imposto de Renda

Cerca de 3 mil cearenses serão beneficiados com a restituição residual multiexercício do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) referente aos exercícios de 2010 a 2019. A Receita Federal liberou a consulta nesta quarta-feira (8) e deve creditar o dinheiro na próxima quarta-feira (15).

De acordo com o órgão, serão mais de R$ 13,6 milhões nas contas bancárias de 3.567 declarantes no Estado. O lote residual restituição multiexercício é composto por uma restituição do IRPF de 2010, três do exercício 2013, 14 do IRPF de 2014; 101 de 2015; 136 de 2016; 272 de 2017; 447 de 2018 e 2.593 de 2019, cujos pagamentos não ocorreram ano passado por pendências no processamento das declarações.

Para saber se teve a restituição liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita ou ligar para o Receitafone, no número 146. O órgão ainda disponibiliza o aplicativo "Pessoa Física", que também permite a realização da consulta.

De acordo com a Receita, através do Centro de Atendimento ao Contribuinte Virtual (e-CAC) é possível acessar o extrato da declaração e ver se há inconsistências de dados identificadas pelo processamento. Caso haja algum problema, o contribuinte pode avaliar as inconsistências e fazer a autorregularização, mediante entrega de declaração retificadora.

A restituição fica disponível no banco por um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate nesse prazo deverá requerê-la pela internet no formulário eletrônico – Pedido de Pagamento e Restituição.