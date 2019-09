Klabin deve gerar 240 empregos no Ceará

O governador Camilo Santana assinou nesta quinta-feira (26) um protocolo de intenções com a Klabin para a implantação da primeira unidade industrial da empresa no Ceará. A estimativa é de que sejam gerados 240 empregos diretos e indiretos. A cerimônia de assinatura, que contou com as presenças do presidente do conselho de administração da companhia, Armando Klabin, e o CEO, Cristiano Cardoso, ocorreu com menos de dois meses após o início das negociações com o Governo do Estado.

A vinda da Klabin para o Estado foi dada em primeira mão pelo colunista Egídio Serpa.

O investimento anunciado para a nova unidade foi de R$ 100 milhões, dos quais R$ 48 milhões já foram destinados à aquisição do imóvel onde funcionará a fábrica, em Horizonte, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). A primeira fase prevista iniciar as operações até o início de 2020. Segundo a empresa, a transferência de equipamentos de outras unidades da companhia deve ser realizada nos próximos meses.

“A presença da Klabin aqui é uma honra pelo que ela significa, pelo que ela vai significar para a economia do Estado e pela geração de emprego”, disse Camilo Santana. “Serão várias etapas de crescimento e há a perspectiva de já iniciar a operação no final deste ano ou no início do próximo”.

Sobre o protocolo de intenções, o governador disse que o papel do Estado será de viabilizar as condições para a instalação da empresa e incentivar o ambiente de negócios para atração de novas empresas, além de concessão de incentivos fiscais. Na ocasião, Armando Klabin, destacou a confiança tanto no desenvolvimento do Estado como no empenho do governo. “Tenho segurança de que com essa manifestação, não teremos problemas”, disse.

Produção

Com o investimento, a Klabin, maior produtora e exportadora de papéis para embalagens do Brasil e líder nos mercados de embalagens de papelão ondulado e sacos industriais, planeja ampliar sua produção de embalagens para atender, sobretudo, o crescimento do mercado de fruticultura na região Nordeste. A nova unidade terá um potencial de produção de até 70 mil toneladas.

A planta industrial em Horizonte está em uma localização estratégica para a empresa, distante apenas 35 km de Fortaleza e 90 km do porto de Pecém. A unidade industrial tem área de mais de 1 milhão de metros quadrados e possui mais de 30 mil metros quadrados de área construída. Segundo a empresa, a atual infraestrutura permite o início imediato da operação, além de uma possível expansão.

De acordo com Douglas Dalmasi, diretor de Embalagens da Klabin, as regiões Nordeste e Norte são estratégicas para a companhia em especial pelo crescimento nas exportações de frutas. “Acreditamos e investimos na região com o objetivo de fortalecer nosso vínculo de parceria com os clientes de todos os segmentos, oferecendo melhores serviços e evitando o desperdício em todo o ciclo até a chegada ao consumidor final” afirmou o executivo quando a transação foi confirmada pela empresa no início de setembro.

Hoje, o Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo. Em 2018, a produção nacional foi de 41 milhões de toneladas, das quais 848 mil toneladas destinadas à exportação. Entre os principais produtos exportados, em volume de vendas, estão o melão, a manga e limão/lima, respectivamente. Todos eles com concentração de produção na região Nordeste.