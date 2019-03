Instituto de Executivos de Finanças empossa novo presidente no Ceará

O Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará (Ibef Ceará) empossou, na noite desta quarta-feira (20), o executivo Luiz Antônio Trotta Miranda como presidente para os próximos dois anos.

Ele é administrador financeiro na Distribuidora Cummins Diesel do Nordeste (DCDN). O executivo possui experiência na distribuição de máquinas pesadas, empilhadeiras e equipamentos de geração de energia. É especialista em finanças, análise de custos e gerenciamento de projetos, com pós-graduação pela Universidade de Stanford e mestrado em economia pela UFC.

Luiz Antônio Trotta Miranda sucede o executivo Raul dos Santos Neto.

“Os novos tempos econômicos vislumbrados para o Brasil é o farol para o nascer de dias melhores. Com a implementação das reformas que o país precisa, a economia voltará a crescer e logo a confiança no sistema financeiro ganhará o restauro esperado. O entusiasmo com as mudanças também será um desafio para a concretude do crescimento que se espera”, disse.