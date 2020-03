INSS libera pagamento e bancos criam horário para idoso como precaução à pandemia; confira as datas

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa a pagar nesta quarta-feira (25) os benefícios de 35 milhões de aposentados, pensionistas e outros beneficiários da Previdência. No Ceará, como o dia 25 de março é decretado o feriado da Carta Magna, quando foi abolida a escravidão no Estado, os pagamentos acontecem a partir de quinta-feira (26).

Em meio ao avanço da pandemia de Covid-19, doença respiratória provocada pelo novo coronavírus, bancos do País estão adotando medidas como a antecipação do horário de atendimento e desaconselhando os saques para reduzir o risco de contágio devido à aglomeração de segurados, principalmente os idosos, nas agências bancárias.

A principal orientação dos bancos aos idosos é que eles não se dirijam às agências para sacar seus salários e, em vez disso, prefiram pagar suas despesas por meio do cartão de débito. O INSS faz essa mesma recomendação.

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) anunciou nesta terça-feira (24) o novo horário de funcionamento das agências bancárias como forma de evitar a propagação do coronavírus devido à proximidade das pessoas que frequentam os locais.

Idosos, gestantes e pessoas portadoras de deficiência terão atendimento exclusivo das 9h às 10h.

Para o restante do público, as agências vão funcionar das 10h às 14h, de acordo com orientações estabelecida pelo Banco Central.

Mudanças por banco

O Bradesco anunciou, também nesta terça, um horário especial de atendimento aos aposentados e pensionistas.

Nos dias de pagamento de benefícios, a abertura das agências acontecerá com duas horas de antecedência, ou seja, às 8h, e será voltada a esse público específico.

Após o encerramento do calendário de pagamentos de benefícios previdenciários, os segurados ainda poderão ser atendidos a partir das 9h, uma hora antes da abertura das agências ao público em geral.

Para os demais clientes, o Bradesco realizará o atendimento entre 10h e 14h, antecipando o fechamento das agências em duas horas na maioria das localidades do país.

O calendário de pagamentos de benefícios da Previdência da competência de março tem início nesta quarta e se estenderá até 7 de abril.

Os pagamentos começam pelos beneficiários com renda de até um salário mínimo (R$ 1.045, neste ano) e, a partir de 1º de abril, passam a ser feitos também para segurados com renda acima do piso.

Para saber em qual data o pagamento de março estará na conta, o segurado deve observar o último número do seu cartão de benefício, sem considerar o dígito que fica após o traço.

Veja abaixo o calendário de pagamentos do INSS da competência de março:

Para beneficiários que ganham até um salário mínimo (R$ 1.045), conforme o final do cartão:

1 - 25/mar

2 - 26/mar

3 - 27/mar

4 - 30/mar

5 - 31/mar

6 - 01/abr

7 - 02/abr

8 - 03/abr

9 - 06/abr

0 - 07/abr

Para beneficiários que ganham mais de um salário mínimo, também a partir do final do cartão: