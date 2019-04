Indústria cearense apresenta o 3º melhor resultado do País em fevereiro

A produção industrial do Ceará cresceu 8,2% em fevereiro em relação ao mesmo mês de 2018. O resultado foi o terceiro melhor do País, ficando atrás somente do Paraná (10,8%) e Pará (12,7%), de acordo com dados da Pesquisa Industrial Mensal (PIM) divulgada nesta terça-feira (09) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A média do Brasil foi de apenas 2% nesta mesma base de comparação.

No acumulado dos dois primeiros meses deste ano, o Estado registra uma alta de 3,2%. O resultado também foi melhor que o nacional, que apresentou leve redução de 0,2%. Além disso, o Ceará foi o único a obter crescimento na produção industrial neste índice.

Entre as atividades do setor, a produção de produtos alimentícios foi a que mais contribuiu para o crescimento da indústria local em fevereiro, ainda segundo o levantamento do IBGE. O segmento avançou 2,43%.

Também se destacaram produtos de metal, com exceção de máquinas e equipamentos, com alta de 2,35%, metalurgia (1,36%) e couro, artigos para viagem e calçados (1,13%).