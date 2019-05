IBGE deve abrir concurso com mais de 200 mil vagas para censo 2020

O Ministério da Economia autorizou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) a contratar 234.416 profissionais temporários para trabalhar no Censo Demográfico de 2020. De acordo com a portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta segunda-feira (6).

Segundo a portaria, o recrutamento dos profissionais dependerá de uma prévia aprovação em processo seletivo simplificado, cujo edital deve ser publicado em até seis meses a partir da publicação desta portaria. As contratações serão apenas formalizadas mediante a disponibilidade de dotações orçamentárias específicas.

O prazo de duração dos contratos será de até um ano, mas que poderão ser prorrogados com base nas necessidades de conclusão das atividades. Os profissionais serão admitidos partir de janeiro de 2020. O valor das remunerações será definido pelo IBGE.

Confira abaixo as vagas previstas na portaria:

Coordenador Censitário de Subárea 1- 600

Coordenador Censitário de Subárea 2- 850

Agente Censitário Operacional- 1.760

Supervisor (call center)- 4

Agente Censitário Municipal- 6.100

Agente Censitário Supervisor- 23.578

Codificador Censitário- 120

Recenseador- 196.000

Supervisor PA- 1.304

Recenseador PA: 4.100