Grupo 3corações assina joint venture com Positive Brands

O Grupo 3corações e a Positive Brands - que tem como principais marcas “A Tal da Castanha” e a “Jungle” - assinaram contrato de joint venture. Sob o acordo, a 3corações passa a ter 50% do capital total da Positive Brands e dividirá também a composição do Conselho de Administração, que será composto por número igual de membros das duas empresas.

A Positive Brands continua sob a liderança dos irmãos fundadores Felipe e Rodrigo Carvalho e com a participação de Antonio José Gomes Teixeira de Carvalho no Conselho de Administração. E, a partir de agora, conta com toda a estrutura do Grupo 3corações.

“Criamos A Tal da Castanha em 2015, desafiando muitas barreiras para levar ao mercado um produto mais clean, autêntico e de maior densidade nutritiva, e com isso nos tornamos líderes de categoria. A parceria com o Grupo 3corações endossa que estamos no caminho correto, nos torna mais eficientes e permite que mais pessoas tenham acesso aos nossos produtos” diz Rodrigo Carvalho, cofundador da Positive Brands.

“Para nós, a joint venture traz a juventude, o conhecimento e a expertise dentro do segmento clean label, de alimentos sustentáveis. Nossa empresa, como principal player do mercado de café, que também é um produto natural, saudável e antioxidante, segue a mesma filosofia da Positve Brands. A combinação do café com os leites vegetais, plant-based, é totalmente complementar, assim como a visão do Grupo 3corações e as marcas da família Carvalho, que acredita no mercado composto por pessoas que querem viver mais, consumindo alimentos saudáveis somados à prática de exercícios”, afirma Pedro Lima, presidente do Grupo 3corações.

Lima acrescenta que o objetivo é agregar ainda mais valor a esse segmento, fortalecendo a liderança nacional do grupo com produtos inovadores e oferecendo maior penetração e capilaridade aos produtos da marca parceira.

“Além da força que o Grupo 3corações possui, compartilhamos a paixão por empreender e valorizamos a simplicidade, assim como eles. A joint venture foi um caminho natural e vai ajudar a acelerar não só nossa capilaridade, mas também nosso pipeline de lançamento de produtos, contribuindo para a formação de uma plataforma

de marcas autênticas e naturais em categorias que necessitam de uma chacoalhada” diz Felipe Carvalho, cofundador da Positive Brands.