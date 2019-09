Governo estuda redução no número de ministérios até o fim do ano, diz jornal

O governo Bolsonaro estuda a possibilidade de uma nova redução no número de ministérios. O projeto prevê a fusão de seis pastas, resultando em apenas três. A previsão é que as mudanças ocorram até o fim do ano, segundo informações do jornal O Globo.

A intenção da Secretaria de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, que está conduzindo o processo acompanhada da Casa Civil, é que o Ministério do Meio Ambiente se funda com o do Turismo, o da Cidadania com o de Direitos Humanos, e o da Infraestrutura com o do Desenvolvimento Regional.

Ainda está em análise a redução do número de secretarias e órgãos ligados à Presidência da República e que têm status de ministério, como é o caso da Secretaria-Geral, da Secretaria de Governo e do Gabinete de Segurança Institucional (GSI).

O ministro da Economia, Paulo Guedes, não esconde que seu desejo seria que o governo tivesse 15 ministérios; atualmente, são 22.

A proposta é que a estrutura do Ministério do Meio Ambiente, comandado por Ricardo Salles, incorpore a pasta do Turismo, que já possui uma secretaria de Ecoturismo. A tendência é que Marcelo Álvaro Antônio (PSL-MG), envolvido no escândalo das candidaturas laranja, perca o status de ministro.

No caso das demais pastas, o Ministério da Infraestrutura deve receber as atribuições da pasta de Desenvolvimento Regional, e o Ministério da Cidadania, as dos Direitos Humanos. O plano de reorganização da Esplanada, no entanto, não determina qual ministro ficaria à frente das novas pastas.