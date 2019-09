Fortaleza tem segundo metro quadrado mais caro do Nordeste para compra de imóveis

O preço médio do metro quadrado em Fortaleza foi apontado em R$ 5.774 em agosto. Com o resultado, a capital cearense é a segunda mais cara do Nordeste, atrás apenas de Recife (R$ 5.792), de acordo com o índice FipeZap, que monitora o valor médio de apartamentos prontos em 50 cidades brasileiras. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira (4).

No mês, o preço de venda dos imóveis residenciais em Fortaleza teve uma variação negativa de 0,27%. Entre os bairros com os maires preços por metro quadrado estão Meireles (R$ 7.470), Praia de Iracema (R$ 7.227), Mucuripe (R$ 6.961), Guararapes (R$ 6.519), Engenheiro Luciano Cavalcante (R$ 6.473).

Na ponta oposta, os bairros com menores preços por metro quadrado são Vila União (R$ 2.688), Jangurussu (R$ 2.594), Farias Brito (2.547), Bela Vista (R$ 2.403) e Pedras (R$ 2.110).

Com o resultado, no mês, Fortaleza acumula variação negativa no ano e em doze meses, de 1,29% e 2,38%, respectivamente.

País

Em agosto, o País teve uma leve variação de 0,06% e se manteve próximo da estabilidade, ante o resultado de julho, que apresentou uma variação negativa de 0,03%. O preço médio do metro quadrado foi de R$ 7.182. No ano, o índice acumula taxa de 0,32% e de 0,40% em 12 meses.

O Rio de Janeiro teve o preço médio mais caro do País, custando R$ 9.364, seguido de São Paulo (R$ 8.978), Brasília (R$ 7.268), Balneário Camboriú (R$ 7.237), Florianópolis (R$ 6.875) e Niterói (R$ 6.743).

Em contrapartida, as cidades Betim (R$ 3.076), São José dos Pinhais (R$ 3.402), Contagem (R$ 3.516), Pelotas (R$ 3.742) e Novo Hamburgo (R$ 3.878) tiveram os menores preços do metro quadrado no Brasil.