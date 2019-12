Fortaleza e Natal venderão roteiros turísticos em conjunto a partir de 2020

As cidades de Fortaleza e Natal deverão, a partir do próximo ano, vender seus roteiros turísticos em conjunto. A ideia é fazer com que os turistas que vão a uma das capitais possam também visitar os dois destinos. A informação foi divulgada pelo secretário do Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira, nesta quinta-feira (19). Segundo ele, a ação será lançado na segunda semana de janeiro de 2020.

Por que eu não posso fazer uma propaganda vendendo Fortaleza e Natal juntas? O turista vem para Fortaleza, passa três dias, faz a Rota das Falésias de carro, e vai para Natal ou vice-versa. Eu fui a Natal e conversei com o secretário de Turismo de lá. Vamos lançar isso no início de janeiro o turismo compartilhado. É inovador", diz o secretário.

Ele explica ainda que os roteiros serão vendidos em conjunto e que parcerias com o setor privado estão sendo firmadas para beneficiar os visitantes.

"Duas capitais vendendo seus roteiros juntas. O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, ficou super empolgado com a ideia e já pensa em fazer isso em outras regiões do País. Isso tudo com a roteirização diferenciada. Estamos montando todo o produto e fazendo as parcerias", acrescenta.

Além dessa novidade, o secretário pretende fortalecer o turismo náutico na Capital através do mergulho.

Nós não temos turismo de mergulho. As nossas escunas que fazem um passeio maravilhoso não têm infraestrutura. Nós vamos trabalhar para fortalecer isso. Eu fiz uma solicitação ao Ministério do Turismo e eles ficaram de me atender para fazer um afundamento aqui na costa para virar um santuário marinho para fazer mergulho de contemplação".

Aplicativo

Na noite desta quinta-feira, o Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor) lançou o aplicativo Viver Fortaleza. Além de informações importantes para o visitante, a nova ferramenta será útil também para o fortalezense, pois trará a agenda cultural da cidade atualizada diariamente, bem como dicas de turismo de experiência.

O app Viver Fortaleza reúne indicação de passeios, compras, roteiro cultural, hospedagem, gastronomia, entre outros itens diretamente ligados às demandas turísticas, bem como telefones úteis e tábua de marés.

Além disso, traz também indicação de onde encontrar caixas eletrônicos e oferece um link direto a outros aplicativos úteis, como o Vamo, Bicicletar e Meu Ônibus, todos relacionados à mobilidade. Nele, o usuário também vai encontrar informações sobre os projetos da Secretaria do Turismo de Fortaleza.

O grande diferencial desse aplicativo é que ele traz tudo o que o turista precisa saber e um pouco mais, pois oferece a agenda de eventos da cidade atualizada diariamente e ainda muitas dicas para quem curte turismo de experiências, como um local para apreciar um pôr do sol diferente ou onde para comer a melhor panelada da cidade fora do eixo turístico, por exemplo", explica o secretário.

O app Viver Fortaleza já está disponível para download no sistema Android e iOS.