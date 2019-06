'Espero que acordo Mercosul/UE seja benéfico para agricultura', diz Tereza Cristina

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, comemorou o fechamento do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia (UE). Em sua conta oficial no Twitter, a ministra, que está em Bruxelas, acompanhando as negociações, disse que é um momento aguardado há 20 anos e um grande dia para todos.

"Espero que ele (acordo) seja benéfico para nosso país e principalmente para nossa agricultura", afirmou a ministra em um vídeo curto, publicado após a assinatura do acordo. Tereza Cristina foi uma das líderes da comitiva brasileira em uma série de reuniões, realizadas nesta semana, que discutiam os interesses do agronegócio brasileiro no acordo.

Em nota conjunta, os Ministérios das Relações Exteriores, da Economia e da Agricultura brasileiros informaram que suco de laranja, frutas e café solúvel brasileiros terão suas tarifas eliminadas para exportação para o bloco europeu. "Os exportadores brasileiros obterão ampliação do acesso, por meio de cotas, para carnes, açúcar e etanol, entre outros", afirma a nota. Segundo os ministérios, cachaças, queijos, vinhos e cafés do Brasil serão reconhecidos como distintivos.