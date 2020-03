Empreendedorismo feminino impulsiona presença de mulheres em cursos profissionalizantes

Assim como nos níveis de escolaridade em geral, as mulheres também são maioria nos cursos profissionalizantes dos setores de comércio e serviços. Segundo estudo de público do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) no Ceará, a predominância das mulheres acontece em todas as regiões do Estado.

Na unidade do Senac no Centro de Fortaleza, cerca de 63% das matrículas são de mulheres, percentual que chega a 80% na escola do Crato. Também registram parcela significativa de mulheres entre os matriculados as unidades de Iguatu (75,5%), Sobral (72,74%) e Sobral (72,74%).

Segundo o monitoramento da instituição, a majoritariedade das mulheres nos cursos está relacionado ao crescimento do empreendedorismo feminino no País, de forma que as mulheres estão começando a despontar nas pesquisas socioeconômicas em áreas que historicamente registravam domínio masculino.

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de empreendedoras ou trabalhadoras por conta própria no País cresceu 36,8% em quatro anos, chegando a 2,6 milhões. Em 2018, cerca de 29,8% dos registros no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) foi feito por mulheres.

Para formar o público feminino para atuar no setor de comércio, serviços e turismo, em março, o Senac Ceará abre cursos de um vasto portfólio, como Design de Ambientes, Modelagem em Malharia, Corte e Costura, Assistente Administrativo, Gestão de Conflitos e Clima Organizacional, Cabeleleiro, Depilação, entre outros. Todos os cursos citados terão turmas sendo iniciadas em março ou abril.