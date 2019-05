Empreendedores cearenses vencem concurso da Nestlé e farão projeto piloto de canudos ecológicos

Um grupo de jovens empreendedores cearenses venceu o primeiro desafio de inovação aberta da plataforma HENRi@Nestlé no Brasil, que teve como tema "Iniciativas para a substituição de canudos de plástico". Agora, o grupo terá US$ 50 mil para implementar um projeto piloto junto com a marca de achocolatados no País.

O projeto, idealizado pelos cearenses Ana Ivna Alves Milério, Leonardo Holanda Lima e Mateus Titara é baseado em um canudo acoplado para dobrar, feito do mesmo material da embalagem atual do produto (Nescau Prontinho). Eles atuam na área de engenharia ambiental, arquitetura e sustentabilidade.

O protótipo do canudo desenvolvido pelos cearenses trouxe uma solução que utiliza um único material, reciclável e que não interfere na composição do achocolatado. "Eles tiveram espírito empreendedor e, ao mesmo tempo, o prêmio do desafio será importante para fazer o negócio acontecer", comentou a diretora de Transformação Digital da Nestlé Brasil, Carolina Sevciuc.

Além do investimento da Nestlé, o projeto vencedor será acelerado em parceria com a Fundação Dom Cabral.

Cearenses demonstram como deverá funcionar o projeto de canudos dobráveis acoplados. Foto: Divulgação

"A tecnologia permite a conservação do líquido, com barreira contra microorganismos, a produção em escala e com variedade de embalagens", explicou Leonardo Holanda Lima, um dos idealizadores do projeto.

"É uma grande emoção ganhar esse prêmio, porque reforça a necessidade de agregar conhecimentos para modificar o cenário de sustentabilidade no Brasil e provocar uma mudança de consciência das pessoas", disse Ana Ivna.