Economia cearense deve ofertar cerca de 5 mil empregos temporários até o fim do ano

O Instituto de Desenvilmento do Trabalho (IDT) projetou que cerca de 5 mil vagas de trabalho temporário deverão ser geradas no Cerá até o fim deste ano. Comércio e serviços deverão ser o principais setores a criar oportunidades. O dado mantém a média registrada em 2018.

Atualmente, segundo o IDT, já estão abertas 800 vagas temporárias para os profissionais interessados em trabalhar no comércio, como vendedores. O processo é realizado por meio das unidades do Sine no Estado.

Segundo o presidente do IDT, Gilvan Mendes, vagas de vendedores, agentes de segurança e garçom são muito demandadas para o período de fim de ano e são uma boa oportunidade para quem deseja ser efetivado. Dados do Sine apontam que entre 20% e 25% das pessoas com contratos temporários acabam permanecendo na empresa após o fim do contrato.

“A postura do trabalhador no ambiente de trabalho é o que faz a diferença e pode transformar uma vaga temporária em efetiva. É preciso ter disponibilidades para aprender, proatividade, saber trabalhar em equipe e sob pressão, considerando as metas a serem alcançadas”, analisa o presidente do IDT, Gilvan Mendes.

Inscrições

Para participar da seleção é necessário dirigir-se a uma das Unidades do SINE/IDT, com o currículo, CTPS, RG, CPF e comprovante de endereço, com CEP.

O Sine também informou que as vagas abertas para o comércio são, principalmente, para empresas na Capital. Os profissionais já estão sendo encaminhados para as seleções, que devem ocorrer até o mês de novembro.