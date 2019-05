'É medida de justiça', diz secretária da Fazenda sobre cobrança de ICMS para aplicativos de delivery

A secretaria da Fazenda do Ceará, Fernanda Pacobahyba, classificou a medida que determina a cobrança de impostos para os aplicativos de delivery, como uma ferramenta para garantir a arrecadação do Estado e a aplicação da verba em políticas públicas. A afirmação foi dada em uma publicação na página oficial da Sefaz no Instagram nesta sexta-feira (31).

A secretaria afirmou que os aplicativos receberão a cobrança do do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) apenas quando não exigirem dos restaurantes a emissão do cupom fiscal na hora da entrega do pedido. Segundo Pacobahyba, essa é "uma medida de justiça" em relação à arrecadação estadual. O projeto de lei foi aprovado na Assembleia Legislativa na última quinta-feira (30).

"[Com a medida], você terá um ator a mais para nos auxiliar na cobrança do ICMS. A única atividade que os aplicativos terão de promover é exigir que a alimentação, ao chegar na sua casa, venha acompanhada do cupom fiscal. Ao fazer isso, o marketplace estará cumprindo o papel e não vai atrair responsabilidade tributária. Mas se ele permitir que alguma operação seja feita sem a emissão do cupom fiscal, aí ele atrai a responsabilidade tributária para ele", defendeu Pacobahyba.

Sem a garantia da emissão do cupom fiscal, a secretária da Fazenda afirma que há sonegação de impostos, o que poderá comprometer tanto a renda do contribuinte como a arrecadação do Estado.

"A sociedade precisa compreender a importância da emissão do cupom fiscal eletrônico e da nota fiscal. Isso é a garantia de que o Estado vai arrecadar os valores para capitanear as políticas públicas de educação, segurança e saúde. Mais ainda, aquele restaurante que vende a alimentação, compôs no preço o valor do tributo. Se ele não emite o cupom, ele está sonegando um valor que o contribuinte teve de pagar", explicou.