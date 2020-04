Dia das Mães: shoppings tentam salvar data com entregas e drive-thru

Diante do isolamento social vivenciado pela população com a pandemia do novo coronavírus, o varejo precisa inovar suas formas de vender. Com intuito de aquecer as vendas para o Dia das Mães, que é considerada a segunda melhor data comemorativa para o comércio, os shoppings da Capital apostam em sites para comercialização dos produtos, serviços de entregas e drive-thru. Além de programações especiais para comemorar a data, que serão transmitidos pelos perfis das redes sociais dos estabelecimentos.

O Shopping Iguatemi está promovendo um drive-thru, para que os clientes que comprarem presentes não precisem sair do carro. Ao todo serão 15 lojas participantes, com 20 produtos (cada loja) descritos em catálogos disponíveis no site do estabelecimento.

O pagamento será efetuado exclusivamente através do cartão de crédito, a ação inicia nesta quarta-feira (29) e irá até o próximo dia 9 de maio. O drive-thru será realizado no estacionamento da expansão (L3), próximo à entrada do restaurante Engenho do Dedé.

O shopping Del Paseo, também está se preparando para a data através de vendas online. Os clientes que desejam realizar compras pode conferir a lista de lojas com atendimento online, fazer o pedido, confirmar a forma de recebimento, via delivery ou drive-thru e seguir as instruções de pagamento e recebimento de cada loja.

Quem também vai aderir a este modelo são os shoppings da Rede Ancar Ivanhoe, North Shopping Fortaleza, Jóquei, Maracanaú e Via Sul. A campanha do Dia das Mães será dos dias quatro a nove de maio, e contará com as marcas dos estabelecimentos que já trabalham com canais de venda online. Para efetuar a compra, o cliente deve entrar em contato diretamente com as marcas utilizando os canais de comunicação oficiais das lojas, selecionar os produtos e agendar a retirada. No Dia das Mães, o sistema de drive-thru estará disponível de 12h às 20h e, até o dia 9 de maio, o estacionamento estará com o período de carência prolongado de até 3h.

Hotsite

Não só para o Dia das Mães, mas para auxiliar os lojistas diante do isolamento social, o shopping Eusébio lançou um hotsite para facilitar a compra dos clientes pela internet. O cliente pode efetuar seus pedidos nas lojas disponíveis no site e, a partir disso, ele será encaminhado para o canal direto de venda do lojista, seja pelo site da loja, whatsapp ou Ifood. Ao fazer compra, o consumidor pode fazer a retirada no estacionamento do shopping, pelo sistema de drive-thru, ou solicitar a entrega.

Programação especial

Para estimular as vendas, o shopping Benfica irá realizar lives especiais durante a semana do dias das mães, além de vendas através do hotsite do estabelecimento. As lives serão disponibilizadas através do perfil do instagram do shopping. No domingo, as mães que assistirem a live com programação infantil, poderão participar de um show virtual e ganhar prêmios. Além dessas ações, em forma de homenagear às mães, o shopping receberá até o dia 2 de maio, vídeos caseiros de mães, na quarentena. O vídeo deve ser gravado na horizontal, com duração de até 30 segundos e ser enviado via direct.

Descontos

Para atrair os consumidores, os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy realizam a campanha “Juntos em Casa Dia das Mães RioMar”. A ação irá contar com o serviço de drive-thru no estacionamento, promoções com descontos de até 50% e oferecendo algumas condições especiais como frete grátis para Fortaleza.

Os clientes também poderão efetuar a compra através dos hotsites dos shoppings. Os lojistas do RioMar Fortaleza poderão atender aos clientes, no carro, das 11h às 19h, dos dias 2 a 10 de maio, o pagamento deve ser feito através do cartão de crédito, ou débito. No RioMar Kennedy este serviço já está sendo disponibilizado.