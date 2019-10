Dia das Crianças: shoppings promovem de revoada de pipas a shows de música para atrair consumidores

As datas comemorativas são grandes apostas para o comércio elevar as vendas, o Dia das crianças se estabelece como uma dessas datas. Os shoppings de Fortaleza promovem ações que vão de revoada de pipas aexposição de mini robôs para atrair consumidores e aquecer o fluxo de movimentação e vendas.

Veja o que 11 shoppings em Fortaleza irão apresentar como destaques da programação para o dia.

Iguatemi

Para comemorar o mês das crianças, o shopping Iguatemi tem realizado atividades voltadas para o público infantil. Entre as ações estão a revoada de pipas e a corridinha.

No sábado (12), o shopping promoverá 8ª edição da revoada de pipas, em que serão distribuídas cinco mil pipas gratuitamente para que pais e filhos se divirtam juntos.

Grand Shopping

O Grand Shopping promoverá o Grand Kids, a ação conta com brincadeiras, oficinas, shows e muitas atividades para a diversão da meninada. A programação é gratuita.

Rede Ancar Ivanhoe (North Shopping)

Os shoppings da rede Ancar Ivanhoe promovem eventos durante todo o mês de outubro. O North Shopping Fortaleza contará com atrações interativas, como: exposição de mini robôs, videogame, Just Dance,piano interativo que se toca com os pés e jogos.

A entrada é gratuita e, para ter acesso é preciso apresentar o cupom Geek Zone que fica disponível na aba “Cupons”, no aplicativo do shopping.

Para o dia 12, o North Shopping Joquéi realizará uma edição especial do Joquéi Clubinho, com músicas, brincadeiras, teatro,espaço baby e outras atrações. Além disso, o aplicativo do shopping oferece bilhetes que permite o acesso gratuito a algumas operações de lazer e entretenimento do shopping que poderá ser utilizado no próprio sábado.

Via Sul

Já o shopping Via Sul realizará a exibição de filmes infantis na praça de alimentação, durante a ação serão distribuídos pipoca e algodão doce.

Del Paseo

Com a expectativa de aumentar o fluxo de movimentação em 12% e aquecer as vendas em até 8%, o shopping Del Paseo realizará o Festival Isla Mágica para comemorar o dia da criançada, o evento terá início na próxima sexta-feira (11).

O festival é gratuito para crianças de todas as idade e conta com experiências gastronômicas, musicais, espetáculos circenses e entre outros.

Shopping Parangaba

Apostando em um momento especial para a família, o shopping Parangaba promove um espaço de jogos com diversas atividades para comemorar o data.

Também fará parte da programação o Parangaba Show que contará com teatro, brincadeiras, oficina de artes entre outras a atividades. A partir destas ações, o shopping espera um aumento de 12% no fluxo e de 10% nas vendas.

Shopping Benfica

O shopping Benfica promoverá um final de semana com atividades voltadas para as crianças, com shows, gincanas, oficinas de cup cake, presença de cosplays e espetáculos para celebrar o dia. A expectativa é que haja um aumento de 40% no fluxo, com acréscimo de 10% nas vendas.

Toda a programação será gratuita.

Grupo JCPM (RioMar Kennedy e Rio Mar Fortaleza)

Os shoppings do grupo JCPM, RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy também promoverão eventos para atrair os consumidores.

O RioMar Fortaleza irá realizar a Viradinha Cultural que contará com atividades de pintura, teatro de bonecos, cinema e shows.

O RioMar Kennedy segue na mesma perspectiva, com atividades, brincadeiras e apresentação de shows.

Shopping Eusébio

Já o shopping Eusébio realiza a campanha Alegre do Dia das Crianças, oferecendo shows gratuitos. A expectativa é que a data aqueça as vendas em até 8% em relação ao ano passado.