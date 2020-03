Desembarque de turistas internacionais pode cair de 20% a 30% no mundo

Em 2019 houve 1,5 bilhão de desembarques de turistas internacionais pelo mundo, mas, com as restrições de viagem provocadas pelo coronavírus (Covid-19), esse número deve cair entre 20% e 30%, segundo relatório da OMT (Organização Mundial do Turismo), lançado na última quinta (26).

Isso representa uma queda nas receitas geradas pelo turismo internacional de em torno de US$ 300 a 450 bilhões, quase um terço do US$ 1,5 trilhão gerado em 2019.

Para comparação, a crise econômica de 2009 levou a uma queda de 4% na chegada de turistas internacionais, enquanto a pandemia de Sars, em 2003, motivou um declínio de 0,4%.

Segundo o relatório, a queda prevista no desembarque de turistas internacionais vai levar o setor de viagens de volta aos números que apresentava entre 2012 e 2014.

"O turismo está entre os setores mais fortemente atingidos pela crise, mas também está unido para enfrentar essa emergência global imensa", disse o secretário-geral da OMT, Zurab Pololikashvili.