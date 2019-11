Consumidores conseguem descontos de até R$ 800 em produtos da Black Friday em shopping

Consumidores que foram conferir as ofertas da Black Friday em shoppings de Fortaleza, ainda na noite desta quinta-feira (28), afirmam que conseguiram descontos de até R$ 800 em produtos eletrodomésticos. Alguns estabelecimentos do local abriram à meia-noite.

Uma das pessoas que aproveitou as promoções com o desconto generoso foi a estudante de psicologia Marcela Miranda. Acompanhada de familiares, ela comprou dois televisores de 42 polegadas por R$ 1.200 cada. Os itens adquiridos por Marcela já estavam na lista de desejos da universitária, que afirma que chegou a pesquisar o valor da mesma TV há um mês e ela custava R$ 2 mil.

Para garantir as ofertas, a jovem chegou no Shopping Iguatemi por volta das 19 horas e só pretendia ir embora depois de comprar fraldas, chocolates e itens de higiene com descontos nas Lojas Americanas, que abriu antes do horário previsto devido à grande quantidade de consumidores que se concentravam em frente ao estabelecimento.

Quem também pesquisou o valor dos produtos antes de ir às compras na Black Friday foi o motorista de aplicativo Danilo Cordeiro. Ele comparou o preço dos produtos no site do Extra Supermercados e "conseguiu um bom desconto" na compra da televisão que desejava.Segundo Danilo, foi possível economizar de R$ 200 a R$ 300 reais nas promoções presenciais da loja

O motorista veio em grupo com os amigos, que compraram condicionadores de ar e outros itens. Durante o final de semana, ele pretende comprar mais produtos na linha de eletrodomésticos.

Já o mecânico Pablo Breno preferiu pesquisar os preços no local. Em busca de um televisor desde o início do ano, ele comparou o valor do mesmo aparelho em duas lojas e afirma que na segunda conseguiu um desconto maior. O homem adquiriu uma TV Smart de 43 polegadas por R$ 1.300.