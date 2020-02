Compras internacionais: cartão de crédito vai cobrar dólar do dia a partir de março

Os brasileiros que costumam comprar pela internet em sites internacionais ou realizam compras com cartão de crédito quando viajam para o exterior terão uma facilidade para prever seus gastos. A partir do dia 1º de março deste ano, as compras internacionais feitas no cartão de crédito com moeda estrangeira passarão por mudanças. Nesta data, o valor a ser cobrado na fatura será equivalente a cotação do dia em que a compra for efetuada, segundo medida estipulada em 2018 pelo Banco Central (BC).

"A medida aumenta a previsibilidade para os clientes em relação ao valor a ser pago, evitando o efeito da variação da cotação da moeda estrangeira entre o dia do gasto e o dia de pagamento da fatura", pontua o banco em nota.

Antes da mudança, as instituições financeiras tinham a opção de cobrar o preço relativo a data de fechamento da fatura. O BC alerta que nesse novo modelo, o cliente já poderá saber no dia o valor a ser desembolsado em reais, eliminando "a necessidade de eventual ajuste na fatura subsequente".

Transparência

Segundo o BC, a ação também proporciona ao consumidor uma maior transparência na prestação do serviço. Outra alteração empregada é a obrigatoriedade da divulgação dos cálculos sobre as taxas de conversão da moeda estrangeira para a brasileira na data da compra.

Para estes procedimentos, a fatura terá que conter: identificação da moeda, a distinção de cada gasto na moeda em que foi realizada a compra e o seu valor equivalente em reais, data, valor equivalente em dólares (quando a moeda usada na compra for diferente de dólar) e a taxa de conversão do dólar para o real.

Outro ponto importante, é que as compras internacionais feitas com cartão de crédito, incide o Imposto Sobre Operações Financeiras (IOF), que atualmente é de 6,38%, já em relação as compras de moeda estrangeira em espécie é de 1,1%.