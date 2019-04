Como se tornar um Microempreendedor Individual (MEI); veja passo a passo

De acordo com dados do Portal do Empreendedor, em 2019 houve um aumento de 20% no número de Microempreendedores Individuais cadastrados em relação ao ano passado no Estado. Neste ano, foram 254.480 pessoas, superando os números de 2018, que foram 214.381.

Se você deseja abrir um pequeno negócio e tem vontade de se formarlizar como MEI, saiba os critérios antes de se cadastrar.

Principais requisitos para ser um MEI:

Não ter outra empresa registrada

Ter somente 1 empregado

Estar cadastrado em uma das 500 atividades cadastradas no Portal do Empreendedor

Ter um faturamento de até R$ 81 mil reais anualmente

Circuito do Empreendedor do Ceará

Durante o mês de abril o Sistema Verdes Mares irá abordar o tema empreendedorismo, através da campanha do Circuito do Empreendedorismo do Ceará, no qual interessados poderão visitar empresas dos segmentos de educação, gastronomia e saúde.