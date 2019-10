Comércio varejista do Ceará cresce 3% no ano; maior alta do Nordeste

O comércio varejista ampliado no Ceará – que leva em consideração as vendas de veículos, motos, partes e peças, além de material de construção – apresentou o maior avanço do Nordeste no acumulado ao ano e em 12 meses, cujas taxas são 3% e 2,3%, respectivamente. Os dados são referentes a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (10).

Em agosto, o Estado teve um leve crescimento de 0,5% em agosto, ante a deflação de 2,7% em julho. Em relação a agosto do ano passado, o comércio varejista ampliado apontou um avanço de 1,5%.

Dentro do grupo de atividades do comércio varejista ampliado, o maior crescimento veio dos materiais de construção, com um aumento de 12,3%. O segmento de veículos, motocicletas, partes e peças registrou um avanço de 11,4% no mês.

Entre as dez atividades pesquisadas pelo IBGE, oito apresentaram retração em agosto. Entre as atividades que mais apresentaram recuo estão: Hipermercados e supermercados (11,7%), equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (7%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (4,8%),tecidos, vestuários e calçados (3,3%) e livros, jornais, revistas e papelarias (3,2%).

Receita Nominal

A receita nominal do varejo ampliado no Ceará apresentou uma alta de 2,1% em agosto, ante uma queda de 3,4% em julho. No ano, o Estado possui a maior receita do Nordeste, com um aumento de 5,6% e em 12 meses um avanço de 5%.

Em relação a julho de 2018, o crescimento foi de 4,1%. Entre os estados do Nordeste,em agosto deste ano, o Piauí liderou a receita nominal com avanço de 6%, seguido do Maranhão (2,6%), Pernambuco (2,3%) e Ceará (2,1%).