Começar a empreender requer atenção e experiência para evitar riscos,diz palestrante do Menos30 Fest

Na hora de empreender é necessário mais do que vontade, abrir um novo negócio requer experiência e atenção para acompanhar as tendências de mercado, público alvo e a concorrência, segundo a avaliação de Milton Souza, professor de Administração da Universidade de Fortaleza (Unifor) que que palestrará na Menos30 Fest.

O professor aponta que no Ceará, os empreendedores estão acompanhado as novas experiências de mercado, especialmente no meio digital. No entanto, ele pontua que ainda é necessário mais informações.

"A ideia do evento é colocar todo mundo na mesma página. O foco é mais para os novatos, como universitários ou que acabaram de sair da faculdade. E esses ainda não têm muita experiência, mas tem vontade de empreender”, comenta.

Ainda sobre a necessidade de se ter mais informações sobre o ambiente de negócios, durante o evento os participantes terão a oportunidade de aprender sobre tecnologia e inovação no Nordeste, além de conhecer novos termos que podem auxiliar na hora de negociar.

“Nós vamos falar sobre tecnologia e inovação no Nordeste, além de dar um workshop explicando alguns termos do empreendedorismo que muitos empresários não entendem, que envolvem gestão de negócios em diversas áreas, como as startups. Tem muita gente que trabalhou por anos em alguma empresa, mas não sabe como empreender ou inovar de forma criativa. O foco é ajudar quem está abrindo seu negócio também”, relata.

Empreender

Na avaliação de Marcela Fujiy, empresária na área do varejo e uma das facilitadoras do evento, há várias formas de empreender, mas para além de abrir um negócio, empreender significa mudar vidas. " Você pode empreender enquanto você trabalha em uma empresa, na vida pública, abrindo um negócio”, pontua.

Durante o evento, a empresa irá palestrar contando sua história com o empreendedorismo buscando incentivar as pessoas a ter coragem para romper com a zona de conforto.

“Eu vou mostrar como a jornada da minha vida levou ao empreendedorismo. Para mudar a realidade é preciso ter coragem. Eu vim de uma família que sempre esteve nesse âmbito, mas depois de trabalhar em outras empresas (multinacionais) no exterior eu decidi criar minha empresa no Brasil e investir em outros projetos ligados à diversidade, inovação”.

Menos30 Fest

O Menos30 Fest é um evento que visa promover inovação e cultura empreendedora, realizado pela Rede Globo e será realizado no próximo dia 23 de novembro. A TV Verdes Mares é parceira do festival no Ceará.

Serviço

Local: Universidade de Fortaleza

Dia: 23 de novembro, entre às 10h e 19h

Inscrições: Serão realizas pelo site do evento