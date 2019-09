Com pagamento do FGTS, Caixa amplia horário de atendimento nesta sexta (27)

Com a liberação do saque do FGTS para os trabalhadores nascidos de maio a agosto, as agências da Caixa terão um horário especial nesta sexta-feira (27). De acordo com a Caixa, nesta segunda etapa, cerca de 12,3 milhões de trabalhadores com conta poupança no banco receberão automaticamente até R$ 500 de cada conta ativa ou inativa.

As agências que normalmente abrem às 8h terão o horário estendido em até duas horas. Para as agências que iniciam às 9h, o atendimento inciará uma hora antes, com acréscimo de uma hora a mais. Já para as agências que abrem entre 10h e 11h, o funcionamento iniciará duas horas mais cedo.

A Caixa estima que o total a ser pago aos trabalhadores representa mais de R$ 5,1 bilhões. O próximo lançamento para os nascidos de setembro a dezembro será lançado no dia 9 de outubro deste ano.

De acordo com o banco, o saque imediato do FGTS pode resultar em uma liberação de cerca de R$ 28 bilhões para a economia ainda neste ano e R$ 12 bilhões para 2020. Mais de 96 milhões de trabalhadores têm direito ao saque dos recursos.