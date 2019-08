Ceará ganha 890 vagas de emprego em julho

O mercado de trabalho formal cearense ganhou 890 vagas de emprego em julho deste ano, conforme divulgou hoje (23) a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. O número, que integra o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) decorre da diferença 32.979 admissões e 32.089 desligamentos no período.

Em julho de 2018, o saldo de postos de trabalho também havia ficado positivo, segundo o Caged

Já no mês de junho deste ano, o saldo de empregos no mercado de trabalho formal havia ficado no vermelho com a perda de 122 postos.

A construção civil foi o setor que impulsionou o emprego formal no Ceará no sétimo mês de 2019. De acordo com o Caged, foram 1.147 vagas de trabalho, resultado de 4.160 contratações contra 3.013 demissões. Também houve geração de emprego expressiva na agropecuária, que encerrou o mês de julho com 412 vagas a mais no Ceará.

Acumulado no ano

Os resultados de julho não revertem, entretanto, o saldo negativo de vagas de trabalho no apanhado dos sete meses de 2019. De acordo com os números do Caged, o mercado formal perdeu, nesse período, 5.951 vagas de emprego.

Já no apanhado dos últimos 12 meses encerrados em julho deste ano, o saldo ainda é positivo. Nesse intervalo, foram colocadas no mercado formal 6.232 vagas de emprego, resultado que decorre de 383.235 admissões contra 377.003 desligamentos.