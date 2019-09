Ceará e Espanha assinam acordos para ampliação de investimentos no Estado

O governador do Ceará, Camilo Santana, e o presidente mundial do Grupo Jaelsa Rianxeira, Jesús Manoel Alonso, assinaram nesta quarta-feira (18) acordos para a ampliação de investimentos no Estado. Uma das cinco maiores indústrias de conserva de pescado do mundo, a Jaelsa, expandirá os negócios no Ceará, onde já mantém uma das empresas do grupo, a Robinson Crusoe Foods, em São Gonçalo do Amarante, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O grupo espanhol investirá cerca de R$ 100 milhões nos próximos anos para ampliar sua produção de conservas de sardinha e atum no Ceará, gerando 750 empregos diretos e milhares de empregos indiretos no setor da pesca. Outro acordo prevê a troca de conhecimento, tecnologia e profissionalização para o desenvolvimento sustentável da atividade no Estado.

“Fico muito feliz com esse acordo, que levará mais empregos e desenvolvimento para o Ceará. Essa tem sido uma luta constante nossa: atrair novos parceiros comerciais, principalmente no mercado internacional. Hoje o Ceará é um estado respeitado e admirado pela sua responsabilidade fiscal, transparência e investimento públicos”, disse o governador.

O presidente do Grupo Jaelsa também ressaltou a importância desse acordo que ampliará a capacidade de produção para atender os mercados nacional e internacional, inclusive Estados Unidos e Europa.

Após a assinatura do acordo, houve uma visita à fábrica da Jaelsa, a maior do tipo no mundo, e à Escola Náutico Pesqueira da Ribeira, que deve participar do Acordo de Cooperação entre os governos do Ceará e da Galícia para a transferência de tecnologia e projetos de sustentabilidade.

Na fábrica, o governador Camilo ainda conversou com quatro jovens cearenses que trabalham na Crusoe Foods, em São Gonçalo, e que fazem treinamento na Espanha. O projeto prevê que cada vez mais jovens do Ceará tenha oportunidade de intercâmbio internacional.