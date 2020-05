Camilo: isolamento aumenta significativamente na Capital após lockdown

No primeiro dia do endurecimento das medidas de isolamento, o governador Camilo Santana elogiou a adesão da população em Fortaleza. Em transmissão ao vivo pelas redes sociais, o governador disse que a queda foi "significativa" e voltou a reforçar na medida como combate à pandemia do novo coronavírus.

Dados preliminares apontaram que na Regional 2 a taxa de isolamento ficou acima dos 80%, e que no bairro Vila Velha, ficou entre 70% e 80%. Na avenida Washington Soares, a redução de tráfego foi de 63%, enquanto que na avenida Carlos Jereissati, onde fica o Aeroporto de Fortaleza, foi de 77%.

Apesar dos dados positivos, na Regional 5 a taxa de isolamento foi de 40%. A meta do governo do Estado é de pelo menos 70%.

Camilo voltou a reforçar a importância das medidas de isolamento para reduzir a velocidade de propagação do coronavírus no Estado e reduzir o impacto no sistema público de saúde.

"Essa é a única medida para reduzir o vírus aqui no Ceará, e os casos se concentram aqui na Capital. Os hospitais e as UPAs estão lotadas, mesmo com o nosso esforço para aumentar o número de leitos. A nossa meta é alcançar 70% em média em todo o Ceará", disse.

Leitos

O governador ainda disse que desde a última quinta-feira (7), foram abertos mais 106 leitos de UTI pelo Estado (76) e pela Prefeitura de Fortaleza (30).

Além disso, o Governo abriu mais 79 leitos de enfermaria, enquanto que a Prefeitura abriu 56 leitos de enfermaria no hospital montado no estádio Presidente Vargas.

Camilo ressaltou que o isolamento dará mais tempo para que o Estado possa ampliar a rede de saúde do Estado e garantir o atendimento dos casos mais graves da covid-19.

"Eu quero parabenizar a população pela adesão ao isolamento social, pois isso ajuda a salvar vidas e proteger o sistema de saúde. Melhoramos muito de ontem para hoje", afirmou.