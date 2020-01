BNB abre seis vagas para startups em Fortaleza

O Banco do Nordeste (BNB) abriu 21 vagas para startups em ambientes de coworking da instituição nas três maiores cidades do Nordeste. De acordo com o banco, há seis vagas disponíveis para Fortaleza, dez para Recife e cinco para Salvador.

Estão aptos a participar empresas de todos os estados do Nordeste, do norte de Minas Gerais ou do Espírito Santo, que trabalhem nas áreas de: agronegócios; concessão, administração e recuperação de crédito; economia criativa; educação – edtechs; energias renováveis; espaços inteligentes; finanças - fintechs; microfinanças e inclusão financeira para microempreendedores; negócios de impacto social; saúde - healthtech; e serviços e processos de gestão para micro e pequenas empresas.

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas pela internet, até o dia seis (6) de março. O formulário e edital para preenchimento estão no próprio site do BNB. Segundo o Banco, o resultado será divulgado no dia 13 de março.

Local e Vantagens

Em Fortaleza, o local sediado será na própria sede do BNB, já em Recife será do Porto Digital e e em Salvador será no Hub Salvador. Segundo o BNB, o modelo de negócio deve ser cabível na área de atuação do banco.

Entre as vantagens da oportunidade estão: a oportunidade de utilizar o endereço fiscal dos espaços de coworking, usufruir dos equipamentos oferecidos, como possibilidades de participações em eventos de fomento ao ecossistema de inovação, newtworking, compartilhamento de experiências e conhecimentos e redução de custos de salas de reuniões e internet.