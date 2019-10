Azul cancela Fortaleza - Teresina e confirma voos extras para São Paulo

A partir do dia 1º de novembro, a Azul não irá mais operar os voos que ligam Fortaleza e Teresina. O cancelamento foi decorrente a um ajuste em sua malha aérea, segundo posicionamento em nota da empresa. Os clientes que compraram passagens para voar após essas datas, serão reacomodados em outros voos da companhia ou poderão solicitar reembolso integral dos bilhetes. A sugestão é fazer a rota com conexão em Recife.

A operação que será descontinuada compreende o AD 6960 com saída de Fortaleza às 8h45, o AD 9008 com saída de Teresina às 2h20 e o AD 5316 com partida Às 9h20 da capital piauiense.

A Azul disponibilizou essa rota em setembro de 2016 e em 2012 a Gol chegou a retirar esse mesmo trecho de circulação. Atualmente, somente a Latam irá operar esse voo direto entre essas capitais.

Em seus planos, a Azul também confirma voos extras para São Paulo durante a alta temporada. Entre 20 de dezembro e 02 de fevereiro de 2020, Fortaleza irá receber dois voos diretos a mais ligando a capital cearense com São Paulo.

Na rota Guarulhos-Fortaleza, haverá um voo a mais aos sábados, subindo para quatro as operações entre os dois terminais naquele dia. Já na rota Campinas-Fortaleza, haverá um voo a mais todas as sextas-feiras, chegando a dois o número de voos naquele dia entre as duas cidades.