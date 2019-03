Avianca encerra voos de Fortaleza a Colômbia, Brasília e Rio de Janeiro

Em meio a um processo de recuperação judicial, a Avianca Brasil encerrará voos que opera de Fortaleza à Bogotá (Colômbia), Brasília e Rio de Janeiro no próximo mês. Os voos da companhia de Juazeiro do Norte à Guarulhos (São Paulo) também serão afetados.

Segundo a companhia, a medida é necessária por conta da readequação que precisou fazer de sua malha aérea para operar em 23 destinos com 26 aeronaves. A descontinuidade será gradual durante o mês de abril.

Em todo o País, a companhia descontinuará 21 rotas.

Em Juazeiro do Norte, a Avianca deve continuar operando duas frequências diárias à Fortaleza. O terminal ainda tem como opções de voos para São Paulo um voo diário operado pela Gol ao Aeroporto de Guarulhos e um voo diário para Campinas pela Azul, que também liga a cidade ao Recife.

Confira a íntegra da nota:

“Como parte do plano de Recuperação Judicial, a Avianca Brasil informa que está readequando a sua operação e reduziu o tamanho de sua frota com o objetivo de operar 23 destinos, com 26 aeronaves.

Esta readequação acontecerá progressivamente durante o mês de abril e a diminuição implicará na descontinuidade de algumas rotas operadas pela companhia e no fechamento de três bases operacionais - Galeão (RJ), Petrolina (PE) e Belém (PA).

A Avianca Brasil informa que as 32 rotas remanescentes são estratégicas e continuam a ser operadas normalmente, com seus pousos e decolagens mantidos dentro do cronograma previsto.

A lista completa de rotas descontinuadas está disponível no site da Avianca Brasil”