Avianca: voos de Fortaleza a Bogotá não estão disponíveis

Os voos diretos entre Fortaleza e Bogotá, na Colômbia, operados pela Avianca Brasil, não estão mais disponíveis no site da empresa e nos canais de vendas de diversas agências de viagens consultadas pela reportagem. Em busca realizada ontem (18), não foram encontradas passagens diretas entre as duas cidades já a partir deste sábado (23). O levantamento foi feito para períodos até o fim de dezembro.

A empresa está em processo de recuperação judicial desde dezembro de 2018. Procurada pela reportagem, a aérea informou que os voos seguem normalmente e que, possivelmente, uma falha técnica ocorreu nos sistemas.

A companhia mantém um voo semanal entre as duas cidades desde 2014. A Secretaria do Turismo do Estado (Setur) informou que não foi comunicada da possível decisão da empresa. Agências de viagens de Fortaleza confirmaram que o sistema não está mais disponibilizando a rota direta, mas que também não foram informadas do encerramento da rota. O único voo internacional da Avianca a partir de Fortaleza conta com incentivos fiscais do Governo do Estado.

Em nota, a Secretaria da Fazenda (Sefaz) assegurou que o incentivo continua valendo.

“A Secretaria da Fazenda do Ceará informa que não houve mudança na lei que trata da redução da base de cálculo do ICMS nas operações relativas ao abastecimento, com querosene de aviação (QAV), de aeronaves de empresas de aviação civil que mantenham voos internacionais regulares e diretos, com partidas e chegadas, no Ceará”.

Movimento

Em 2018, a Avianca transportou mais de 10 mil passageiros com origem ou destino em Fortaleza, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). As operações na Capital são realizadas pelo Airbus 319 com capacidade para 132 passageiros. Salvador também não dispõe mais do voo. As rotas de Guarulhos para Miami, Nova York e Santiago já foram encerradas.