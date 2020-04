Auxílio da Prefeitura de Fortaleza a ambulantes e artesãos começa a ser depositado nesta quinta

A partir desta quinta-feira (30) a Prefeitura de Fortaleza vai iniciar o depósito de auxilio financeiro de R$ 100 a feirantes, vendedores ambulantes, artistas e artesãos cadastrados, em razão do contexto de isolamento social pela pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-2). O prefeito Roberto Cláudio divulgou a data em transmissão ao vivo na noite desta quarta-feira (29) por meio das redes sociais.

A medida foi anunciada no dia 20 de abril. Para efetivar o benefício, os atendidos receberão mensagem da Prefeitura que informará como deverão proceder para terem o valor depositado nas contas bancárias.

O auxílio financeiro é destinado aos trabalhadores do ramo que já possuem cadastro na Prefeitura. Conforme Roberto Cláudio, mais de 20 mil pessoas devem ser contempladas.

Cestas básicas

O prefeito destacou que nesta quarta-feira (29) os taxistas, motoristas de aplicativo, de transporte escolar e mototaxistas iniciaram o recebimento de cestas básicas.

Entre os beneficiários estão aqueles que trabalham mais de 30 horas por semana, com acumulado médio de 120 horas por mês. Mensagens de texto e de WhatsApp foram enviadas aos que tinham direito ao benefício, com as instruções de dia e local onde deverão comparecer para garantir o auxílio.